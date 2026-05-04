IPSA retrocede 1,76% tras caída del Imacec de marzo y Wall Street cierra en rojo por repunte de ataques en Medio Oriente

La caída del Imacec de marzo en 0,1% y la escalada en Medio Oriente con el intercambio de disparos entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz y el ataque a instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos ha diluido las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz, lo que elevó la incertidumbre en los mercados bursátiles de todo el mundo.

En Chile, el S&P IPSA cayó 1,76% hasta los 10.716,13 puntos, alejándose de las 11.000 unidades que mantuvo gran parte de la semana pasada. De esta manera, la Bolsa de Santiago llegó a su punto más bajo desde el 7 de abril, cuando finalizó la sesión en 10.518,40 puntos.

El retroceso del principal índice bursátil del país estuvo impulsado por el retroceso de todas las acciones más transadas del día, encabezadas por Itaú (-3,80%), seguido de Cencosud (-3,30%), Latam (-2,99%), Santander (-2,61%) y Parque Arauco (-1,99%).

Wall Street cerró en rojo con sus principales selectivos

Wall Street cerró a la baja la jornada con sus principales selectivos, el S&P 500, el NASDAQ Composite y el Dow Jones, tras la escalada de ataques en Medio Oriente y la baja probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz en la región.

El S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, cayó 0,41% hasta las 7.200,75 unidades, pero aún en buenos números y cerca de su máximo de 7.272,52 unidades.

Por su parte, el NASDAQ Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, retrocedió 0,19% y se ubicó en 25.067,80 puntos, también cerca de su récord de 25.223,12 unidades.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, cayó con un poco más de fuerza que los otros selectivos en 1,13%, hasta los 48.941,90 puntos, aún lejos de su máximo histórico de 50.188,14 unidades.

En Europa, los principales índices bursátiles retrocedieron, con el DAX alemán (-1,24%), el CAC 40 francés (-1,71%), el FTSE 100 inglés (-0,14%) y el IBEX 35 español (2,39%).

Por su parte, los mercados asiáticos cerraron mixtos, con el avance del Nikkei 225 japonés (+0,38%) y el Hang Seng de Hong Kong (+1,24%). Mientras que el CSI 300 chino retrocedió un 0,06%.

Petróleo sigue al alza se mantiene en torno a los US$ 110

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz mantienen la tendencia al alza de los precios del petróleo.

El West Texas Intermediate (WTI) se fijó en US$ 106,42 este lunes, con un avance del 4,39%. Mientras que el barril de Brent tuvo un alza de 5,33%, ubicándose en US$ 113,94.