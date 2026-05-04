Matthei, Marcel y Landerretche se citan en el MUT para analizar la “incipiente pero frágil” reactivación inmobiliaria

En un escenario económico marcado por una demanda cautelosa y una incertidumbre regulatoria que frena las decisiones de inversión, el sector inmobiliario nacional busca trazar una hoja de ruta para salir del estancamiento. El próximo viernes 8 y sábado 9 de mayo, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se convertirá en el epicentro de este debate con la realización del 5° Encuentro Smart de Educación e Inversión Inmobiliaria, una instancia que reunirá a los principales referentes de la economía y la política nacional para diseccionar el momento actual del mercado.

La cita llega en un punto de inflexión. Según los organizadores del evento, Capital Inteligente y TocToc, Chile transita por una etapa de “reconfiguración” donde, si bien la demanda persiste, el riesgo se está administrando con una “mayor cautela”. Las cifras son decidoras respecto a esta fragmentación: hoy, más del 90% de las transacciones se concentran específicamente en propiedades por debajo de las 4.000 UF, un segmento que sobrevive gracias a su alta sensibilidad a las tasas de interés y los subsidios estatales.

Uno de los platos fuertes de la jornada será el panel “Macroeconomía y desarrollo de ciudad”, donde la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el economista Oscar Landerretche debatirán bajo la moderación de Juan Manuel Astorga. A ellos se sumará la visión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien profundizará en las perspectivas económicas y el impacto real que estas tienen sobre una industria que aún no logra consolidar un ciclo expansivo.

El encuentro no solo se limitará a la teoría macroeconómica, sino que pondrá el foco en las barreras operativas que asfixian al sector. Bajo el título “Permisología, reputación y certezas”, expertos como el abogado Rodrigo Andreucci y la urbanista Jeannette Bruna abordarán lo que consideran los factores que “hoy definen una inversión inmobiliaria”, en un contexto donde la desinformación y los nudos regulatorios influyen directamente en los capitales.

“El principal desafío ya no es solo acceder a mejores condiciones de financiamiento, sino contar con información clara”, sostienen desde la organización, subrayando que en el actual escenario “la información, la regulación y la confianza se han vuelto determinantes”, incluso por encima de los precios de mercado.

La convocatoria, que cuenta con entrada liberada previa inscripción, incluirá además la participación de figuras del ecosistema digital como el influencer financiero Oscar Muñoz (Oskioskioki) y el especialista en marca personal David Ávila, quienes aportarán herramientas para la toma de decisiones en un entorno volátil. En paralelo, una feria con más de 25 empresas presentará proyectos que van desde departamentos y terrenos hasta bodegas en diversas regiones del país, buscando conectar la oferta con una demanda que hoy exige mayor análisis y perspectiva de largo plazo.