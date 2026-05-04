FMI por recorte del gasto público: “Se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este lunes la declaración final de su misión de consulta del Artículo IV para Chile, y valoró positivamente el compromiso del gobierno con la consolidación fiscal, pero advirtió que las medidas anunciadas hasta ahora no serían suficientes para alcanzar los objetivos trazados.

El organismo proyecta que el déficit global de Chile ascenderá a aproximadamente 2,5% del PIB en 2026. Frente a eso, la meta del gobierno es lograr una posición estructural ampliamente equilibrada hacia 2030 y mantener la razón deuda-PIB por debajo del 45%, techo que el propio gobierno se fijó para preservar la credibilidad fiscal del país y evitar el encarecimiento de su financiamiento externo.

Para conseguirlo, el FMI estima que se requerirán esfuerzos fiscales acumulados de entre 2% y 3% del PIB. Sin esos esfuerzos, advierte que la deuda pública superaría el umbral del 45% del PIB en 2028.

La entidad financiera reconoció que el gobierno ha dado pasos concretos en la dirección correcta. Los recortes de gasto identificados por vía administrativa —equivalentes a cerca de 0,5% del PIB en 2026— están incorporados en el escenario base del FMI, al igual que la decisión de limitar el mecanismo Mepco para contener el costo fiscal del alza del petróleo.

La estrategia de mediano plazo del gobierno contempla además recortes adicionales y un paquete integral de ingresos y gastos en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional.

Sin embargo, el FMI advirtió que, aun considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas de ese plan —que calificó de “algo optimistas”—, se requerirán esfuerzos de consolidación adicionales.

En particular, cuestionó el costo fiscal de medidas como la reducción gradual del impuesto a la renta de las empresas, del 27% al 23%, y el crédito tributario al empleo, señalando que deben ponderarse frente a la necesidad de preservar el espacio fiscal y mantener el gasto productivo.

Como alternativas de menor costo, el organismo sugirió explorar mecanismos más focalizados, como la amortización acelerada del gasto de capital o subsidios acotados ligados a la creación neta de empleo.

El FMI también llamó a implementar la Ley de Cumplimiento Tributario de forma conservadora en sus proyecciones de ingresos, dado el desempeño inferior al esperado registrado recientemente, y a reconsiderar el calendario y diseño de medidas como las exenciones al impuesto territorial, que generan presiones fiscales adicionales sin estar directamente vinculadas a los objetivos de crecimiento.

De igual manera, proyectan que el crecimiento del PIB real alcanzará un 2,2% en 2026 y un 2,5% en 2027.