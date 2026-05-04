Barco pesquero se vuelca en Vichuquén: Armada confirma dos personas fallecidas y la búsqueda de un desaparecido

Durante este lunes, la Armada de Chile desplegó su Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR) en Vichuquén, ante el aviso de vecinos de la zona sobre el volcamiento de una embarcación.

A través de un comunicado, la institución explicó que la embarcación accidentada correspondía a un bote a motor llamado “Mateo Sebastián”, que tenía cuatro personas a bordo realizando labores de pesca al momento de volcarse.

“Durante la mañana de hoy, se recibió información respecto de un bote a motor ‘Mateo Sebastián’, el cual se habría volcado en el sector Punta Lobos, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Constitución. Al momento del volcamiento, la embarcación se encontraba con cuatro personas a bordo”, detalló el documento.

Ante el aviso del siniestro, la Armada dispuso “de manera inmediata el despliegue de personal de la Policía Marítima al lugar, además del zarpe de una unidad marítima, con el objetivo de iniciar las labores de búsqueda”.

De los cuatro tripulantes de la embarcación, uno fue rescatado con vida, otro sigue desaparecido y dos fallecieron en el lugar.

Por último, la institución agregó que “la Autoridad Marítima mantendrá desplegados todos los medios humanos y materiales necesarios para la ubicación de las personas involucradas, en el marco de las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo (SAR)”.