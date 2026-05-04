Hay más de 700 reclamos: Sernac oficia a DG Medios por problemas en la venta de entradas para conciertos de BTS en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora DG Medios tras recibir reclamos por la venta de entradas para los conciertos que la banda surcoreana BTS hará en Chile el 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional.

Con esta acción se busca que “los responsables del evento entreguen información precisa sobre las condiciones en la venta de las entradas”.

DG Medios deberá entregar antecedentes relativos al número de entradas vendidas, el aforo por sectores, mayoritariamente cancha y el área 360°, además de las medidas de seguridad que se determinarán para los shows.

Esto, ya que el servicio ha recibido cerca de 700 alertas ciudadanas y reclamos de consumidores durante la preventa y venta de entradas, procesos en que “se habrían producido diversos tipos de fallas en la adquisición de boletos”.

En detalle, las personas indicaron que durante la compra de tickets —realizada por Ticketmaster— hubo un colapso a nivel de sistema, además de “prolongadas fallas técnicas, rechazo de membresías exclusivas para titulares del club de fans ARMY Membership y la proliferación de sitios web fraudulentos, lo que contribuye a la inseguridad digital”.

Sernac ofició a DG Medios por conciertos de BTS en Chile

De manera paralela a los conciertos de BTS, también está programado el Festival MUDA los días 16 y 17 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

“En la misma fecha se realizarán dos eventos masivos en espacios contiguos, lo que podría generar un flujo simultáneo de alrededor de 100 mil personas”, advirtió el Sernac.

Debido a ello, el ente fiscalizador ofició a la Delegación Presidencial Metropolitana, al Instituto Nacional del Deporte (IND) y a la Municipalidad de Ñuñoa, para “obtener la mayor cantidad de antecedentes en relación a las medidas de mitigación en materia de seguridad ante una eventual saturación del recinto”.

Asimismo, solicitó la resolución técnica que autorizó los aforos tanto para el Festival MUDA como para los conciertos de BTS y “toda información relevante sobre la coordinación logística diseñada para asegurar que las vías de evacuación de ambos eventos no interfieran entre sí y se mantengan despejadas y los protocolos para la segregación de flujos y control de acceso”.