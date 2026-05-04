Fiscalía allana domicilio de Michael Clark, oficinas de Azul Azul y de otras cuatro sociedades por caso Sartor

El Ministerio Público realizó este lunes una serie de allanamientos al domicilio particular y a las sociedades vinculadas al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, en el marco de la investigación que lo involucra en el “Caso Sartor”.

La orden fue instruida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago e incluyó una diligencia en la sede de Azul Azul, en el Centro Deportivo de la Universidad de Chile (CDA), según detalló Radio Biobío.

Por esta razón, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el recinto ubicado en la comuna de La Cisterna para fiscalizar a 15 trabajadores del club, pertenecientes a las áreas de Operaciones y Finanzas.

Durante el operativo se tomaron fotografías y se solicitaron los registros de notebooks y pendrives.

Además del domicilio y el CDA, la PDI también allanó los inmuebles de cuatro sociedades vinculadas a Clark:

Bulla SpA.

Inversiones Antumalal Limitada.

Romántico Viajero SpA.

RedWood Capital SpA.

Caso Sartor

El expresidente de Azul Azul está siendo investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debido a que se le acusa de proporcionar información falsa al mercado sobre la sociedad y de cometer diversas irregularidades financieras durante su administración.

Por este motivo, se le impuso una multa fijada en 65.000 UF (alrededor de $2.500 millones) y la inhabilitación para ejercer cargos directivos en entidades del sistema financiero y de valores por cinco años.