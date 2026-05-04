Gobierno firma convenio con Carabineros para combatir violencia escolar: “La escuela no está sola”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, firmaron este lunes un convenio con Carabineros de Chile en Calama para combatir el aumento de casos de violencia escolar.

“Es un convenio con Carabineros de Chile en el que ellos se comprometen a realizar capacitaciones en los establecimientos educacionales, pero también a estar atentos a los requerimientos de los mismos frente a hechos graves”, precisó Steinert a 24 Horas.

Asimismo, señaló que “se han fijado ciertos parámetros para establecer aquellos delitos que tienen mayor criminalidad sin estigmatizar, que eso es lo importante. Esto parte como una reactivación y una coordinación más eficiente con Carabineros”.

En la misma línea, aseguró que las capacitaciones serán impartidas tanto a alumnos como a docentes, y en todos los planteles educativos del país.

“No es lo mismo agredir a una persona en la calle, en la vía pública, que al interior de un establecimiento educacional donde los padres dejan a sus hijos para que jueguen, reflexionen, estudien y se van con la seguridad de que aquello ocurra. Por lo tanto, claramente, la pena debe ser mayor frente a un ilícito de tal brutalidad cometido en el interior de un colegio”, recalcó.

Por su parte, la ministra de Educación agradeció los esfuerzos de distintos sectores para seguir implementando medidas orientadas a combatir esta problemática.

“Este convenio es una evidencia de que la señal acá es clara; la educación no debe tener espacio para la violencia ni los delitos. Y quiero también destacar que a este esfuerzo no solamente se ha sumado Carabineros a través de este convenio y el Ministerio de Seguridad, sino que también ha habido un trabajo intersectorial de otras carteras, pero también de otros actores del mundo público y del mundo privado”, comentó al medio antes citado.

Gobierno asegura que seguirán avanzando en medidas para combatir la violencia escolar

La titular de Educación también se refirió a otras iniciativas para abordar la polémica, como la implementación de la Ley de Convivencia Escolar.

“Esta ley entrará en vigencia en el mes de julio y estamos redactando todo lo que tiene que ver con los reglamentos y las orientaciones para que, una vez aplicada, los establecimientos educativos puedan implementar las medidas que ofrece esta legislación”, explicó.

Por otra parte, detalló que el proyecto de “Escuelas Protegidas” presentado por el Gobierno “tuvo una buena acogida (…), se aprobó con una votación muy favorable en la Cámara de Diputados y ahora su trámite está en el Senado. Esperamos que pueda ver la luz pronto para entregar más herramientas a los equipos escolares”.

Por último, afirmó que desde el Gobierno seguirán trabajando para combatir los casos de violencia en recintos escolares: “Esto no se acaba acá. Hay medidas intersectoriales en las cuales vamos a seguir avanzando. Este es un desafío difícil, pero estamos muy comprometidos y nuestra presencia acá es una señal también de ese compromiso, al igual que el de este convenio que se firma hoy”.