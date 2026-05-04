Tensiones internas del oficialismo: Schalper dice que se debe fijar bien “cuál es el ámbito de acción” de los ministerios y del segundo piso

Durante las últimas semanas han ocurrido una serie de cuestionamientos al gobierno del presidente José Antonio Kast por los recortes de programas sociales, además de las tensiones al interior de la coalición con críticas al segundo piso de La Moneda.

En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, afirmó en CNN Chile Radio que “hoy día tenemos la posibilidad de hacernos cargo de los desafíos”.

Esto, teniendo en cuenta que la actual administración asumió “con un déficit fiscal bastante profundo y, por lo tanto, eso le impone al ministro de Hacienda una tarea difícil, que es cómo mantiene el gasto social del país, que hemos dicho que no lo vamos a tocar, pero al mismo tiempo ordenamos las finanzas de manera que se proyecten adecuadamente en el tiempo”.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que se trata de un tema de coordinación y que requiere sentarse “puertas adentro”.

“Que fijemos bien cuál es el ámbito de acción de cada uno de los ministerios, y también, por supuesto, del segundo piso (de La Moneda), y que salgamos para adelante haciendo las cosas bien. Yo creo que ese es el espíritu y creo que tenemos todo para hacerlo de manera coordinada para adelante”, aseguró.

Consultado sobre si este es un momento complejo para el Ejecutivo, el diputado de RN respondió: “Llegó el minuto en que nos ordenemos todos para que podamos hacer que el gobierno saque adelante las tareas difíciles que tiene”.

Respecto al jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, dijo que valora “mucho el esfuerzo que ha hecho y creo que lo que tiene que hacer es asesorar al Presidente en las difíciles tareas que tiene por delante” .

“Entonces, si cada uno hace lo que tiene que hacer, yo creo que vamos a tener una buena gestión y vamos a poder proyectar la reactivación del país y el combate a la delincuencia y al narcotráfico”, reiteró Schalper.