Metro de Santiago informa cierre de estaciones en Línea 1 este lunes

Durante la mañana de este lunes 4 de mayo, la red de Metro de Santiago reportó una interrupción en la operatividad de la Línea 1 (L1), situación que mantiene a tres estaciones sin servicio de trenes en el sector poniente de la capital.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa de transporte pasadas las 09:20 horas, las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos se encuentran cerradas para el público.

Producto de esta contingencia, la combinación en la estación San Pablo con la Línea 5 (L5) también fue suspendida de manera temporal.

En consecuencia, el servicio de transporte ferroviario en la principal arteria del sistema solo se encuentra disponible en el tramo que abarca desde Las Rejas hasta Los Dominicos.

Como ruta alternativa para los usuarios que se desplacen desde Plaza de Maipú con destino hacia el sector oriente, la estatal sugirió trasladarse a través de la L5 hasta la estación Baquedano para efectuar allí la combinación hacia la L1 y continuar el trayecto hasta su destino final.