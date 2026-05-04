Dave Grohl revela la inesperada razón por la que Wicked llevó a Foo Fighters a cambiar el nombre de su nuevo disco

Foo Fighters acaba de iniciar una nueva etapa discográfica con Your Favorite Toy, su duodécimo álbum de estudio, lanzado el pasado 24 de abril.

Sin embargo, el nombre del proyecto pudo haber sido completamente distinto, de no ser por una inesperada coincidencia con la segunda parte de una de las películas musicales más comentadas de los últimos años.

Dave Grohl reveló que la banda inicialmente pensaba llamar al disco For Good, una frase tomada de una línea de la canción que terminó dando nombre al álbum.

La idea, explicó el músico de 57 años, cambió después de que se estrenara la secuela cinematográfica de Wicked, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

En una conversación con John Kennedy, para Radio X, Grohl contó que el título original estaba directamente vinculado a la canción Your Favorite Toy.

“En realidad, ¿sabes cómo quería llamar al disco? Quería llamarlo For Good”, dijo el líder de Foo Fighters.

La frase aparecía en el coro del tema principal del álbum: “Someone threw away your favorite toy for good / For good”.

El problema apareció cuando Wicked: For Good se estrenó a nivel mundial en noviembre de 2025, con ese mismo concepto instalado en el título.

La película, continuación de Wicked (2024), fue presentada por Universal Pictures como el cierre de la historia de las brujas de Oz y cuenta con Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda.

Grohl reconoció que la coincidencia no le resultó agradable.

“Entonces salió esa película de Wicked, y se llama Wicked: For Good. ¡Y me molestó muchísimo!”, dijo en la misma entrevista.

Tras ese cruce, Foo Fighters decidió cambiar no solo el nombre del álbum, sino también el título de la canción.

Así, el proyecto terminó llamándose Your Favorite Toy, el mismo nombre del tema que marcó el tono general del disco.

Your Favorite Toy sucede a But Here We Are (2023), álbum marcado por la muerte de Taylor Hawkins, histórico baterista de Foo Fighters, fallecido en marzo de 2022.

El nuevo trabajo también representa el primer disco de estudio de la banda con Ilan Rubin, conocido por su trabajo con Nine Inch Nails, en la batería.

Wicked: For Good, en tanto, llegó precedida por un fuerte impacto comercial.

La secuela debutó con cerca de US$150 millones en Norteamérica y US$226 millones a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor estreno histórico para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway, según reportes de Deadline y Variety.

El lanzamiento superó el debut de la primera Wicked, que había abierto con poco más de US$112 millones en Norteamérica, y la película acumula actualmente US$540,3 millones en la taquilla global, de acuerdo con Box Office Mojo.