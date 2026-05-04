Exministro Felipe Larraín tras Imacec de marzo: “Lo que revela es una economía que está estancada o cayendo”

Los factores internacionales que inciden en la economía fueron abordados en el análisis del economista y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, luego de la publicación del Imacec de marzo.

Según planteó en Radio Duna, factores externos siguen incidiendo en las proyecciones para el año.

“La situación no es fácil para lo que viene, para el año y considerando sobre todo, el escenario internacional con un conflicto que no muestra señales de terminar”, afirmó, destacando el efecto de tensiones globales en la economía local.

En ese marco, también evaluó el desempeño reciente de la actividad, señalando que las cifras conocidas reflejan una tendencia que se arrastra desde comienzos de año. “Se está confirmando la partida que ha tenido este año. Lo que revela es una economía que está estancada o cayendo”, indicó.

El economista vinculó este escenario con las condiciones en que la actual administración recibió la economía, al tiempo que proyectó un panorama poco alentador en el corto plazo.

Por otra parte, se refirió a la discusión legislativa de la denominada megarreforma, valorando su orientación general, aunque advirtió posibles cambios durante su tramitación. “En lo grueso, es un buen proyecto, que está encaminado a dar más crecimiento a la economía. Lo que sí quiero decir es que ningún proyecto sale como entra”, concluyó.