Iván Moreira, senador de la UDI, aseguró que no fue su intención colaborar a la crisis de Chile Vamos con su voto a favor del retiro de fondos previsionales y advirtió que las desavenencias podrían afectar la carrera presidencial de Joaquín Lavín.

“Mira, a pesar de las presiones es una de las pocas veces en mi vida en política que me he sentido haciéndole el bien a todos, de convertirme en el senador de todos. Era una necesidad extrema cuando los chilenos estaban sufriendo y yo no los abandoné por cuestiones dogmáticas”, dijo el parlamentario sobre el retiro del 10%, en entrevista con La Segunda.

En cuanto a la crisis que conllevó aquella ley, señaló: “No fue mi intención, pero las cosas no se estaban haciendo bien. Fueron un conjunto de hechos que terminaron reventando con el 10%. Ahora tenemos que buscar puntos de encuentro, porque si nosotros seguimos así, van a pasar muchos años apara que volvamos a La Moneda y estaríamos haciéndole un tremendo daño a la candidatura de Lavín”.

En otro ámbito, Moreira recordó cuando en 1998 hizo una huelga de hambre en protesta por la detención de Augusto Pinochet en Londres:

“Digan lo que digan he tenido una historia de lealtad, de consecuencias y siempre me he enfrentado con la verdad. En el caso de Penta yo di la cara, fui el único político que no se escondió. Y estoy pensando en patentar, en un futuro, la frase con ‘el raspado de la olla’ para un restaurante. Teniendo la lealtad de siempre al general Pinochet y al gobierno militar, creo que actué apresuradamente con un grado de fanatismo en la huelga de hambre. Fue un acto mediático bastante irresponsable de mi parte y no lo volvería a hacer”.

Luego, añadió: “Hablo siempre del gobierno militar porque no le voy a dar el gusto a la izquierda. Las dictaduras se imponen y el pronunicamiento lo fueron a pedir los chilenos a los cuarteles de las Fuerzas Armadas”.

“Yo fui un leal incondicional con el gobierno militar y con Pinochet, pero pasé a ser sólo un leal, dejé de ser incondicional, porque no puedo negar y así lo reconoció mi partido, que hubo atropellos a los derechos humanos”, finalizó.