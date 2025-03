Caso Audios: Senador Iván Moreira declaró la semana pasada ante Fiscalía por causa contra exfiscal Manuel Guerra

Tras su testimonio, el parlamentario aseguró estar tranquilo y negó cualquier vinculación al caso, afirmando que no tiene "nada que temer".

El senador Iván Moreira (UDI) compareció ante la Fiscalía Metropolitana Occidente en Santiago, en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados al exfiscal Manuel Guerra, quien estaría bajo la lupa por su relación con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios.

Durante media hora, Moreira respondió a todas las preguntas de los fiscales, asegurando que no dejó “ninguna pregunta sin contestar“.

El parlamentario llegó la mañana del pasado jueves 6 de marzo al edificio de la Fiscalía, en el centro de Santiago, donde también se tomaron testimonios de otros involucrados en el caso, como Andrés Chadwick, exministro del Interior, quien fue imputado a principios de esta semana, consignó Radio Biobío.

El nombre de Moreira resurgió en los medios tras la publicación de chats entre Hermosilla y el entonces fiscal Guerra, en los que se mencionaba al senador en relación con el caso Penta, según consignó un reportaje de The Clinic.

Durante esa investigación, Guerra estuvo a cargo de la causa que terminó con un acuerdo que permitió a Moreira evitar una condena más severa.

En los intercambios de mensajes, Guerra menciona que no necesitaba la autorización del exfiscal nacional, Jorge Abbott, para tomar decisiones en el caso Penta, lo que generó más sospechas sobre el manejo de la investigación.

Guerra: No sé si te contó ACH (Andrés Chadwick) en lo que estamos por Moreira.

No sé si te contó ACH (Andrés Chadwick) en lo que estamos por Moreira. Guerra: Pero Abbott no quiere suspensión para él.

Pero Abbott no quiere suspensión para él. Hermosilla: No.

No. Hermosilla: Pero tú me dijiste algo.

Pero tú me dijiste algo. Guerra: Pero no se necesita autorización de Abbott. Así que lo haremos.

Pero no se necesita autorización de Abbott. Así que lo haremos. Guerra: Yo el martes tengo reunión con Abbott para convencerlo de flexibilizar en Penta, pero te aseguro que no habrá respaldo explícito.

Tras su declaración, Moreira aseguró a los medios que se encontraba tranquilo y satisfecho con su testimonio, destacando que no tiene “nada que temer” y negando cualquier vinculación con Guerra o Hermosilla durante el proceso.

“No tengo WhatsApp con ellos ni les he pedido absolutamente nada. No me metan en este entierro, que yo no tengo nada que ver“, puntualizó.