Este viernes se llevó a cabo la revisión del proyecto que permite el retiro del 10% del fondo de pensión en las AFP en la comisión de Constitución del Senado.

La aprobación de este proyecto depende de que 26 senadores voten a favor. Para ello, la oposición ya tendría su 24 votos dispuestos a respaldar la iniciativa, dejando todo en manos de al menos 2 representantes del oficialismo.

Por ello, este viernes el senador el senador Iván Moreira (UDI) convocó a los medios de comunicación para leer un comunicado en el que aseguró que votará a favor de este proyecto.

“Soy y siempre he sido un defensor de la propiedad privada, del mercado, de la competencia. Y he luchado por una sociedad más próspera. No estoy en política para defender a las AFP, estoy en política para defender a Chile y esa es la historia y trayectoria de mi vida política”, comenzó señalando el parlamentario.

Asimismo, aseguró no estar disponible para votar “un sistema único de reparto de pensiones” ni para “la expropiación de los fondos individuales”. “Esas son recetas fracasadas del socialismo en el mundo“, agregó.

En ese sentido, el senador oficialista descartó que el proyecto de reforma constitucional actual sea una expropiación a los fondos individuales.

Por otro lado, entregó su apoyo a los diputados Álvaro Carter, Sandra Amar y Virginia Troncoso, quienes este viernes renunciaron a su militancia en la UDI, luego que fueran requeridos por el Tribunal Supremo por haber votado a favor de la moción.

“La UDI ha trasgredido la ley“, dijo Moreira, además de enviar un mensaje a su hermano, el diputado Cristhian Moreira, quien también votó a favor del proyecto, “por lo mucho que ha tenido que sufrir estos días”.

“He visto cómo los chilenos padecen por esta crisis. He escuchado sus quejas, sus lamentos, sus necesidades. Y por ello anuncio mi intención de apoyar el retiro de fondos (…) sólo para aquellos que realmente lo necesiten, y para eso voy a presentar una indicación el próximo lunes porque no estoy para ayudar a los que más tienen a que saquen su plata sin impuestos para llevarla a un APV o a un fondo mutuo”, adelantó el parlamentario.