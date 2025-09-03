ISP ordena retiro de producto cosmético para uñas por contener sustancia cancerígena prohibida en Europa

El producto, aun sin identificar públicamente, deberá ser reformulado ante los graves efectos que su uso prolongado podría causar en la salud.

Un producto cosmético autorizado en Chile será retirado del mercado luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) detectara que contiene una sustancia prohibida por la Unión Europea por sus riesgos graves para la salud.

La alerta se generó tras la reciente decisión de la Comisión Europea, que este 1 de septiembre vetó el uso de dos compuestos químicos presentes en esmaltes y geles semipermanentes para uñas: óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (DMTA).

Ambos componentes fueron clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR).

Frente a este antecedente, el ISP revisó su base de datos y confirmó la existencia de un producto cosmético chileno con registro sanitario vigente que contiene una de estas sustancias.

Retiro obligatorio y cambio de fórmula

El Instituto notificará formalmente al titular del producto afectado, exigiendo dos medidas inmediatas: el retiro del cosmético del mercado y la modificación de su fórmula para reemplazar la sustancia por un componente seguro y no regulado.

Hasta ahora, el nombre del producto no ha sido revelado, pero el ISP informó que emitirá próximamente una nota pública con todos los antecedentes, incluidos los riesgos sanitarios y los nombres comerciales involucrados.

¿Por qué son peligrosas estas sustancias?

Las autoridades europeas consideran que el TPO y el DMTA pueden generar efectos severos e irreversibles, especialmente en personas expuestas frecuentemente, como trabajadores del rubro estético.

Según investigaciones científicas, estos compuestos afectan el sistema hormonal, provocan cáncer, infertilidad, obesidad, diabetes y trastornos del neurodesarrollo.