ISP emite alerta sanitaria por tres fármacos vendidos ilegalmente: Uno se utiliza en animales como vacas y caballos

Desde la institución señalaron que estos productos representan un "evidente riesgo para la salud de la población"

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal de tres fármacos falsificados sin autorización para ser vendidos en Chile.

En un comunicado, la institución detalló que se trata de “CLEN-40 Clorhidrato de Clembuterol”, “DIURET-40 Diurético Extra Fuerte” y “TRIAC-40 Tricana Tiratriacol (TA3)”.

Afirmaron que estos no poseen autorización sanitaria que respalde su seguridad, calidad y eficacia, por la cual su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización son ilegales.

“Debido a que los productos no cuentan con autorización sanitaria, origen de fabricación desconocido, la composición indicada en el rótulo representa un evidente riesgo para la salud de la población“, agregaron en la misiva.

Desde la institución recalcaron que estos productos farmacéuticos son falsificados, por lo que instaron a la población a abstenerse de adquirirlos. “Muchos de los productos ilegales se comercializan en sitios no autorizados y en redes sociales“, añadieron.

¿Qué pueden causar los productos denunciados por el ISP?