Isla de Maipo: Intensa búsqueda de menor de 14 años perdido en río Maipo

El menor estaba junto a tres amigos, quienes lo perdieron de vista luego de que ingresara al caudal del río.

Una intensa búsqueda se realiza para encontrar a un adolescente que se extravió tras meterse al Río Maipo, en la comuna de Isla de Maipo.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió durante la tarde del jueves, cuando el joven, de 14 años y nacionalidad boliviana, acudió hasta la ribera del río junto a un grupo de amigos.

De manera preliminar, la situación ocurrió luego de que el adolescente, que estaba junto a tres amigos, ingresara al caudal del río, el cual no se encuentra apto para el baño.

Tras ello, sus acompañantes lo perdieron de vista.

Carabineros llegó hasta el lugar, verificando el hecho y dando cuenta a la Fiscalía, que dispuso el trabajo inmediato del GOPE, conforme a los protocolos asociados a la denuncia de persona por presunta desgracia.

Personal de Bomberos y Carabineros se encuentran trabajando en las labores de búsqueda.

También participan en el operativo equipos municipales y de la Delegación Presidencial, voluntarios kayaquistas, entre otros servicios y organizaciones.