Caso Sierra Bella: Hassler acusa a Desbordes de filtración de “información reservada” y denuncia operación política en su contra

La exalcaldesa afirmó que el actual líder comunal accedió a información privilegiada, la cual utilizó para filtrar detalles de la investigación. En consecuencia, anunció que presentará una querella con el objetivo de identificar a todos los involucrados en la filtración.

En medio de la investigación por la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), acusó al actual jefe comunal, Mario Desbordes, de haber filtrado información reservada sobre sus conversaciones con la diputada Karol Cariola (PC).

Hassler sostuvo que Desbordes tuvo acceso a documentos confidenciales y los divulgó mediante una querella, lo que, a su juicio, constituye una grave irregularidad.

“Es un hecho que el alcalde Desbordes obtuvo acceso a información reservada y la ventiló a través de una querella. Así que sí, él filtró información reservada“, afirmó en conversación con Meganoticias.

La exautoridad insistió en que estos hechos forman parte de una “operación política” en su contra y subrayó que el acceso a estos antecedentes estaba restringido a un grupo reducido de personas.

“No me consta si tuvo acceso a todo el informe reservado o solo a partes de él. No tengo cómo saberlo, me enteré por la prensa“, aseguró.

Como respuesta, la exalcaldesa presentó una querella para identificar a los responsables de la filtración.

“El fiscal y su equipo tendrán que aportar la información que tienen y entregar los elementos. Lo mismo deberá hacer la Policía de Investigaciones (PDI) y particularmente el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes”, señaló.

La respuesta de Desbordes

A traves de su cuenta de X, Desbordes negó haber filtrado información y acusó a Hassler de intentar desviar la atención de la investigación que enfrenta.

“La exalcaldesa miente con tal de desviar la atención de lo principal: su responsabilidad en actos que están siendo investigados como tráfico de influencias”, declaró.

El alcalde también criticó que Hassler haya interpuesto una querella “contra quienes resulten responsables” sin acusarlo directamente.

“Le exijo que sea clara, que lo diga directamente y luego responda por sus dichos. Desde el municipio o de mi parte, no se ha filtrado ninguna información“, aseguró.

Desbordes concluyó señalando que su gestión está enfocada en “recuperar Santiago” tras lo que calificó como “una nefasta administración” y en perseguir “todas las irregularidades encontradas, que son muchas y millonarias”.