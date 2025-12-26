Ipsa busca un nuevo máximo histórico y el dólar se resiste a caer bajo los $900

El principal índice bursátil chileno avanza tras el feriado de Navidad, mientras el tipo de cambio mantiene una tendencia a la baja en un contexto de baja liquidez y escasos datos económicos.

La Bolsa de Santiago retomó este viernes sus operaciones tras el feriado de Navidad con el Ipsa encaminado a marcar un nuevo máximo histórico, mientras el dólar en Chile continuó a la baja, aunque sin lograr perforar el umbral de los $900.

El principal índice bursátil del país subía 0,73% hasta los 10.461,70 puntos, superando el récord previo de 10.403,7 puntos. De mantenerse este nivel, el selectivo chileno anotaría un nuevo hito histórico.

Con este desempeño, el Ipsa se encamina a cerrar la semana con ganancias cercanas al 1,5%, luego de haber retrocedido 0,92% en la semana anterior.

Mercados externos y rally de fin de año

En el plano internacional, Wall Street se preparaba para iniciar la jornada con escasas variaciones, aunque con balances semanales positivos y el S&P 500 en niveles récord. La Bolsa de Nueva York permaneció cerrada el jueves por el feriado de Navidad.

Otro factor que sigue atentamente el mercado es el denominado rally de Santa Claus, periodo en el que históricamente las acciones tienden a subir durante los últimos cinco días hábiles del año.

En tanto, gran parte de Europa, incluyendo el Reino Unido, mantiene sus mercados cerrados debido al feriado extendido de Navidad, lo que ha reducido los volúmenes de transacción a nivel global.

Dólar se mantiene sobre los $900

En el mercado cambiario, el dólar retomó las operaciones en línea con su tendencia de los últimos días, aunque moderó su caída al acercarse a los $900. La divisa llegó a tocar los $900,80 antes de revertir levemente.

Así, el tipo de cambio caía $0,56 respecto al cierre previo y se ubicaba en torno a los $903,99.

De mantenerse esta tendencia, el dólar podría cerrar la semana con una caída cercana a los $6, tras haber retrocedido $3,25 la semana anterior.