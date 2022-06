Plaza Italia se ha transformado en el lugar álgido de las manifestaciones, pero también en ella han ocurrido hechos de violencia y desmanes públicos que han terminado con infraestructura y luminaria dañadas.

Por eso luego del estallido social, los locatarios y vecinos han reclamado para que se tomen acciones con respecto no solo a los hechos de violencia, si no también a poder recuperar espacios públicos.

Justamente, en este contexto el gobierno ha decidido dar un paso y llevar a cabo un proyecto que finalmente va a intervenir esta zona y el eje Baquedano en general.

El plan contemplará ayudar a restaurar parte de este espacio publico dañado y, a la vez, se propone una intervención cultural de la cual hoy la ministra de cultura Julieta Brodsky conversó con CNN Chile.

“El ministerio de la cultura, las artes y el patrimonio, ha estado participando desde el principio en esta mesa interministerial para la recuperación de espacios públicos, porque estamos seguros de que la cultura, las artes y el patrimonio, juegan un rol fundamental en la recuperación de nuestros espacios públicos en el fomento de la cohesión social, en volver a encontrarnos como comunidad, en recuperar estos espacios, volver a poblarlos, no solo de personas, pero de servicios públicos, deportes y cultura. Una de las primeras propuestas que levantamos y que tuvo gran acogida, fue la construcción de un museo a cielo abierto“, aseguró la ministra.

Parte de la mesa de la cual habla Brodsky es la Subsecretaria del Delito, esto con el objetivo de poder fortalecer la seguridad del sector, utilizando más cámaras y carabineros como piden los locatarios, los que además de reponer la seguridad, buscan que la luminaria sea restaurada, junto con una recuperación de las fachadas, mejoramiento de las vías de acceso e instalación de mobiliario urbano que se ha visto dañado a vista de vecinos y visitantes que frecuentan el sector.

Sin embargo, no todos se han sentido incluidos en esta mes de conversación. La alcaldesa de Providencia -comuna donde se encuentra Plaza Italia- Evelyn Matthei, se manifestó sorprendida por este proyecto del gobierno. Asegura que no fue invitada a poder conversar acerca de las iniciativas y medidas que pretenden tomar en esta intervención en la Plaza Baquedano.

“A mi me parece que lo primero que llama la atención es que nunca nos hayan llamado, la Plaza Baquedano está en providencia, es parte de nuestro terriorio y no me parece razonable que distintas autoridades decidan cosas sin siquiera preguntarnos qué nos parece, cuándo podría ser o cuándo no, sin preguntarnos si a lo mejor preferíamos otra cosa. Y no es primera vez que nos dejan fuera, es una pena que por motivos políticos no se aborden las cosas como se deben“, declaró la alcaldesa a CNN Chile.