Presidenta del Senado llama a tramitar con “urgencia” reforma de seguridad: “Mientras nos demoramos, el crimen organizado sigue avanzando”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, hizo un llamado a tramitar con “urgencia” la reforma constitucional anunciada por el Gobierno.

Ayer durante la tarde, el Ejecutivo presentó ante el Senado la reforma constitucional de seguridad, iniciativa que fue ingresada con suma urgencia y que plantea 8 modificaciones a la Constitución destinadas a ampliar las facultades del Estado para combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad pública.

Entre los cambios se encuentra que la reforma agregará la “seguridad pública” a las bases de la institucionalidad, transformándola en un deber estatal permanente; también establece la creación de registros de organizaciones criminales e incorpora una nueva causal para los estados de excepción, entre otros aspectos.

En ese sentido, la senadora apeló a los parlamentarios y pidió dar prioridad a la tramitación del proyecto: “Hago un llamado a todos los senadores y senadoras a tramitar con urgencia y celeridad y, evidentemente, de manera muy responsable, poniendo al país por delante esta reforma constitucional”.

Si bien reconoció que existen diferencias y matices en torno a la materia, incluso al interior del oficialismo, la presidenta del Senado dijo que esto no debe impedir que la reforma avance.

“Me parece vital que, sin ningún distinto, todos los senadores nos pongamos rápidamente a tramitar esta reforma y luego, por supuesto, el resto de la agenda en materia legislativa. Mientras nos demoramos, el crimen organizado se sigue organizando y sigue avanzando”, advirtió.

“Hoy, sin duda, la mayor preocupación de todos los chilenos y chilenas es enfrentar el crimen organizado, recuperar la seguridad y, evidentemente, este proyecto ayuda y va en esa línea. Por lo mismo insisto, un llamado a tramitar con urgencia, con celeridad y poniendo al país por delante”, concluyó.