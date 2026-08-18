Ministro Campos advierte una “temporada compleja” para la agricultura tras temporales: Siembras podrían retrasarse

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, manifestó preocupación por los efectos que podrían tener las condiciones climáticas de los próximos meses sobre el sector agrícola y advirtió que Chile podría enfrentar una “temporada compleja”.

En conversación con Radio Infinita, el secretario de Estado apuntó especialmente a las consecuencias que podrían dejar los recientes temporales sobre las siembras de primavera y, posteriormente, sobre los niveles de producción del sector.

“Espero estar equivocado (…) yo advierto que, desde el punto de vista climático, podemos enfrentar una próxima temporada compleja, por ser prudentes en el lenguaje”, señaló.

Campos recalcó que todavía no es posible anticipar cómo será la próxima cosecha y aseguró que no pretende generar alarma, pero afirmó que las condiciones meteorológicas representan uno de los principales factores de incertidumbre para la agricultura.

“En la agricultura, independientemente de las consideraciones económicas, que obviamente influyen, lo que más influye son los factores climáticos, porque en la agricultura tú trabajas con los ciclos de la naturaleza”, explicó.

Posible retraso de las siembras de primavera

Entre las primeras consecuencias que observa el ministro aparece un eventual retraso en las labores agrícolas después de las lluvias.

“Lo más probable es que estos temporales van a implicar un retraso en todo lo que son las siembras de primavera y eso puede tener un impacto, un efecto, en la producción o en la productividad nacional”, afirmó.

El secretario de Estado sostuvo que esa situación constituye una de las principales preocupaciones de su cartera de cara al inicio de la próxima temporada agrícola.

El ministro también mencionó otros factores que, a su juicio, podrían afectar los cultivos después de los sistemas frontales.

Uno de ellos corresponde a eventuales heladas posteriores a las lluvias, fenómeno que puede provocar daños especialmente relevantes durante etapas sensibles del desarrollo de cultivos y frutales.

“Todos sabemos que después de las lluvias climáticamente vienen las heladas y yo no necesito ser ingeniero o agrónomo para decirte que las heladas son diez veces más destructivas que el exceso de agua, porque las heladas queman todo”, sostuvo Campos.

También expresó preocupación por la aparición de enfermedades, hongos y otras plagas cuando comiencen a aumentar las temperaturas.

Según explicó, este escenario puede tener además un efecto sobre los costos de producción, debido a las medidas que deben adoptar los agricultores para proteger sus cultivos.

Campos agregó que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño representan otro elemento de incertidumbre para los próximos meses.

El ministro aseguró que ha conversado con científicos y meteorólogos, quienes le han planteado que las condiciones actuales no deben entenderse necesariamente como un episodio aislado.

“Me dicen: ‘Mire, esto es el fenómeno de El Niño, no es un episodio climático, esto es un estado climático que se puede repetir en octubre, en noviembre o en diciembre’”, relató.

En ese escenario, el titular de Agricultura insistió en que todavía es prematuro calcular efectos concretos sobre la cosecha del próximo año, aunque sostuvo que su cartera mantiene atención sobre la evolución meteorológica.

“Me preocupa lo que pueda venir”, resumió Campos.