Ministro Mas aborda números rojos en crecimiento de segundo trimestre de 2026: “Hemos enfrentado un semestre exigente”

El biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas, se refirió al dato del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2026 dado a conocer este martes por el Banco Central.
El organismo autónomo reveló una contracción interanual de 0,2% respecto al mismo periodo de 2025.
Sobre este punto, el secretario de Estado aseguró que “los resultados del segundo trimestre reflejan que hemos enfrentado un semestre exigente, marcado especialmente por desafíos estructurales y operacionales en la minería y en la pesca“.
“Al mismo tiempo, el dinamismo del sector no minero confirma que nuestra economía tiene resiliencia y capacidad para crecer“, añadió.
Del mismo modo, comprometió que “como Gobierno vamos a acelerar el paso, destrabar inversiones, impulsar proyectos, entregar certezas para recuperar nuestra capacidad productiva y generar más empleo“.
“Nuestro desafío es crecer con más fuerza y lograr que ese crecimiento llegue a las familias, porque detrás de cada cifra hay personas, trabajadores que buscan una oportunidad, familias que quieren progresar y miles de chilenos que necesitan que la economía vuelva a generar más y mejores empleos”, sentenció el ministro Mas.
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