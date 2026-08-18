Gatica respalda nuevo estado de excepción y despliegue militar: “Es algo por lo que hemos estado luchando y pidiendo”

La senadora de Renovación Nacional (RN) María José Gatica respaldó el nuevo estado de excepción contemplado en la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno y valoró que la propuesta permita disponer de militares en apoyo de las policías.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria aseguró que se trata de una medida que viene solicitando desde la administración anterior.

“Una de las solicitudes de las cuales yo fui muy clara de pedir en la administración anterior y en este Gobierno tenía relación con poder disponer de militares en la calle en apoyo directo a la labor preventiva o, en este caso específico, de los servicios policiales”, afirmó.

“Es algo por lo que hemos estado luchando y pidiendo hace bastante tiempo”, agregó.

Gatica también se mostró disponible a que las nuevas herramientas de seguridad sean incorporadas mediante modificaciones a la Constitución, pese al debate que esa fórmula ha generado incluso dentro del oficialismo.

“Si eso requiere una reforma a la Constitución, yo por lo menos voy a estar disponible”, señaló.

La senadora afirmó que el texto deberá ser analizado durante su tramitación y que podrían introducirse modificaciones, pero adelantó su respaldo general a la iniciativa.

“Lo importante, y no debemos perder ese foco, es que debemos tener nuevas herramientas para enfrentar la inseguridad que se vive en nuestro país, para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo.

Prórroga sin Congreso podría negociarse

La propuesta contempla un nuevo estado de excepción que podría ser declarado por el Presidente de la República por hasta 120 días y posteriormente prorrogado por otro período sin requerir la autorización del Congreso.

Sobre ese punto, Gatica anticipó que podría existir discusión durante el trámite legislativo.

“Probablemente ese va a ser uno de los puntos de negociación, pero a grosso modo yo por lo menos voy a respaldar esta iniciativa”, afirmó.