Donald Trump publica imagen del estrecho de Ormuz y lo etiqueta como “nuevo territorio estadounidense”

(CNN) – El presidente Donald Trump publicó este martes en las redes sociales una imagen que mostraba el estrecho de Ormuz etiquetado como “Nuevo territorio estadounidense”.

La imagen del mapa incluye un círculo alrededor de la vía marítima estratégica, que se encuentra entre Irán y Omán a la entrada del Golfo Pérsico, con las palabras “Nuevo Territorio de EE.UU.” mostradas sobre la zona.

La publicación del presidente en Truth Social se produjo un día después de decir que era una “gran idea” declarar el estrecho como territorio estadounidense.

“Quiero decir que lo controlamos”, comentó Trump a los periodistas en la Oficina Oval cuando se le preguntó qué quiso decir la semana pasada cuando afirmó que pronto declararía el estrecho como territorio estadounidense.

“Lo controlamos con el bloqueo, y me gusta la idea de declararlo territorio”, añadió el presidente.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en una pieza clave en las negociaciones de la guerra con Irán.

Esta vía, de vital importancia estratégica, ha permanecido prácticamente cerrada por Irán desde que comenzaron los combates a finales de febrero, interrumpiendo una importante ruta para el transporte mundial de petróleo.

Los expertos han afirmado que ninguna de las partes tiene el control total del canal.