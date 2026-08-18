“La extrema derecha y la extrema izquierda quieren meterle mano a la Constitución”: Parisi critica reforma constitucional en seguridad anunciada por el Gobierno

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la presentación por parte del Gobierno de una serie de normas que apuntan a reforzar la seguridad pública y que fueron enviadas al Congreso para su discusión.

Una parte de dichas modificaciones generó división incluso en el propio oficialismo: reformas constitucionales.

En conversación con Radio Futuro, Parisi aseguró que “después de los dos intentos fallidos del cambio constitucional quedó como un contrato implícito en que no se iba a tocar la Constitución por un lapso no menor. Hablábamos incluso de dos periodos presidenciales.”

“Incluso, eso lo conversamos durante la campaña presidencial y el entonces candidato Kast parece que ahora no apoya lo que dijo el Presidente Kast y, por lo tanto, eso le hace muy mal a la democracia. Y lamentablemente, ya sabemos que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista quieren cambiar la Constitución como sea”, añadió.

En esa misma línea, criticó “los conceptos ideológicos que tanto no nos gustaban de extrema derecha y extrema izquierda. Los dos quieren meterle mano como sea a la Constitución. Y es muy malo porque genera una incertidumbre gigantesca“.

Del mismo modo, sostuvo que “y no es necesario. Se puede avanzar fácilmente en una agenda de seguridad como se hizo con la agenda económica“.