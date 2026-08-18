Gael Yeomans acusa una “trampa” en propuesta de Kast para restringir beneficios a condenados

La diputada y presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, cuestionó la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno y apuntó especialmente contra la propuesta que permitiría establecer restricciones a beneficios sociales para personas condenadas por delitos terroristas o vinculados al crimen organizado.

En entrevista con Radio Duna, Yeomans sostuvo que la iniciativa busca habilitar constitucionalmente restricciones cuyos detalles posteriormente serían establecidos mediante una ley.

“Lo que veo es que se quiere hacer una trampa, en el fondo, porque se intenta saltar la Constitución”, afirmó.

“No estamos de acuerdo con esa idea”

La propuesta del Ejecutivo contempla que las personas condenadas por delitos terroristas o de crimen organizado puedan quedar sujetas a inhabilidades o restricciones de determinados beneficios por hasta 15 años después de cumplida su condena, mientras que una ley deberá precisar sus alcances.

Yeomans cuestionó ese mecanismo y planteó que existen beneficios sociales cuyo carácter no discriminatorio podría verse tensionado por la modificación.

“Es una forma de saltarse la Constitución, el pasar por vía legal con quórums que son diferentes, con debates que no se van a dar de la misma forma”, señaló.

Consultada directamente sobre si el Frente Amplio respaldaría esa disposición, respondió: “No garantiza más seguridad y, por lo tanto, no tenemos por qué mostrarnos con apertura a evaluar esa idea (…) no estamos de acuerdo”.

Cuestiona la vía constitucional

La futura presidenta del Frente Amplio extendió sus reparos al enfoque general escogido por el Ejecutivo y sostuvo que una modificación de la Carta Fundamental no asegura, por sí misma, mejores resultados en seguridad.

“Una reforma constitucional no creemos que ayude en nada a tener más seguridad en Chile”, afirmó.

Yeomans también cuestionó el nuevo estado de excepción contemplado en la propuesta y planteó que el debate debiera concentrarse en herramientas cuya efectividad pueda ser acreditada, además de recursos para prevención y persecución del crimen organizado.

La diputada adelantó que la oposición buscará coordinar una agenda propia en seguridad, aunque reconoció que los distintos partidos conservarán autonomía para definir sus votaciones durante la tramitación de las iniciativas.