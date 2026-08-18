Continúa discusión de responsabilidad penal adolescente en el Senado: Aumentan penas máximas para menores infractores de ley

La Comisión de Constitución del Senado aprobó distintas disposiciones en torno a la responsabilidad penal adolescente.

Entre ellas se encuentran aumentar las penas máximas para menores infractores de ley, además de determinar criterios objetivos de determinación de condenas.

En detalle, se estableció un tope máximo de 10 años para menores de 14 a 16 años de edad y de 15 años para jóvenes de 16 y 17 años.

La instancia se encuentra estudiando las indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con el fin de “fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad”.

Los senadores Pedro Araya y Andrés Longton, presidente de la comisión y autor de la iniciativa, respectivamente, explicaron los alcances del proyecto.

“Se aumentaron los techos de pena, llevando a 15 años como pena máxima para los menores de 16 y 17 años, y 10 años para los de 15 y 16, para ciertos delitos, que son los delitos más graves”, detalló Araya.

Mientras que Longton comentó que “los tramos que hoy día llegaban a los 5 años de pena, quedaron en 10 años para los menores de 14 a 16 y, entre 16 y 17 años, el tramo que era de 10 años, quedó en 15”.

“Establecimos una regla especial donde la determinación de la pena va a tener un criterio objetivo para que las reglas especiales de determinación para los menores de edad no cambien dependiendo del tribunal donde caiga una determinada causa. Eso le da mayor objetividad y mayor certeza jurídica a las víctimas y las familias respecto a un catálogo de delitos violentos que hoy día los menores de edad están recuperando la libertad rápidamente”, agregó.

Asimismo, Longton destacó que se respaldara una norma sobre delitos contra la propiedad que sean cometidos por menores de edad: “Se van a sancionar como consumados, que es una regla que había y se dejó de aplicar hace algún tiempo”.

“Eso significaba que los menores de edad que cometen delitos tan graves como los portonazos, encerronas o distintos delitos contra la propiedad quedaban en libertad rápidamente, ni siquiera en internación provisoria, porque cuando era tentado o frustrado, las penas bajaban exorbitantemente”, dijo.