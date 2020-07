Este miércoles, la senadora UDI Ena Von Baer parafraseó en varias ocasiones al ex presidente Salvador Allende para desligitimar el proyecto de retiro de fondos previsionales en la votación del Senado.

La parlamentaria comenzó su intervención señalando: “Estamos en una crisis sanitaria, social y económica, y el Congreso está transformando estas crisis en una crisis institucional”.

Lee también: Moreira pide a Piñera que no acuda al TC por retiro del 10%: “Sería el peor error político que podría cometer”

Luego, añadió: “Esta vez voy a mirar la historia no en palabras mías, sino en palabras de Salvador Allende, en un escrito que él envía al Tribunal Constitucional en 1973″.

La senadora quiso comparar el caso actual con una situación similar que vivió el ex presidente tras la que decidió acudir al Tribunal Constitucional.

“Creo que es mi deber como presidente de la República impedir los excesos que desvirtúan el funcionamiento del régimen político chileno, como el peligro del enfrentamiento constante entre los poderes del Estado”, dijo Allende en aquella ocasión, según citó Von Baer.

Lee también: “Sería inadmisible que el gobierno recurriera al TC o al veto, sería una protesta social brutal en este país”

La senadora también recordó lo que exponía Eduardo Frei Montalva en 1969: “Propongo la creación de un Tribunal Constitucional que dirima jurídicamente los problemas que suscitan entre el Ejecutivo y el parlamento, respecto a la interpretación de sus respectivas facultades. Muchas veces el Ejecutivo piensa que un proyecto no tiene iniciativa en el Congreso. No hay acuerdo. ¿Quién dirime? No se va a llamar a un plebiscito por un punto así. Son problemas de interpretación jurídica, para eso un Tribunal Constitucional”.

Por último, la militante de la UDI afirmó: “El ex presidente Allende, frente a esta situación, no sólo vetó al Congreso, sino que además acudió al Tribunal Constitucional ¿Para qué? Para defender la institucionalidad”.

“Espero que todos los que están votando hoy a favor de esta ley, recuerden este momento en el que han roto la institucionalidad chilena y, por lo tanto, han dañado profundamente la democracia”, remató.