En medio del debate en el Senado en torno al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, el senador Iván Moreira (UDI) confirmó su voto a favor de la iniciativa.

En una intervención de cinco minutos, el parlamentario señaló que “no me he vuelto populista, no me he dejado seducir por los cantos de sirena ni menos he olvidado mi juramento de defender la Constitución. Soy derecho y de derecha”.

“Este es un mal proyecto, una mala idea, debería ser el Estado el que cubriera las necesidades. ¿Cómo puedo ser populista si le he advertido de frente a la gente de los efectos de su decisión? El Dalai Lama ha señalado que hay que estar abierto a los cambios, pero firme en las convicciones“, continuó.

En la alocución, el legislador aludió al escenario al interior de su partido, donde los diputados que votaron a favor de la iniciativa fueron enviados al Tribunal Supremo -y tres de ellos renunciaron-, y señaló que enfrentará las determinaciones que adopte la directiva.

“Podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón”, aseveró.

Con respecto a las razones de su respaldo, Moreira explicó que “hoy se trata de ayudar a los chilenos que sufren. Por esto yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto como lo he hecho siempre, dando la cara en momentos difíciles”.

“Este, el que habla, el peor de todos, el mismo que ha reconocido ser un duro, el mismo que ha aprendido de sus errores, el mismo que ha preferido escuchar a la gente que a una planilla con fríos números, ese mismo da la cara y dice con el corazón: voto a favor de este proyecto“, añadió.

Finalmente, el senador realizó un llamado al gobierno: “Pido humildemente al presidente Piñera, al amigo al que conozco hace 25 años, a ese amigo que he apoyado en buenas y en las malas: no vete este proyecto.

Reconozco su derecho hacerlo, no vaya al Tribunal Constitucional, sería el peor error político que podría cometer y lo más triste, un golpe bajo a los que sufren”.