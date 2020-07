VIDEO RELACIONADO – Iván Morerira confirma apoyo al retiro de fondos y pide a Piñera no ir al TC ( 02:58)

“Resulta paradójico que este gobierno, siempre que pierde en el parlamento, acusa vulneración a la Constitución. No le quepa dudas que la derecha, Allamand, van a reclamar inconstitucionalidad, que tienen que ir al TC, que son dos tercios, es lo que ha hecho la derecha, refugiarse. Como ya no les quedan senadores designados, como ya no les queda respaldo en muchos lugares, se refugian y tratan de deslegitimar diciendo que esto no corresponde”.

Eso dijo el senador PS y presidente de la Comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, sobre el proyecto de retiro de fondos de las AFP. “Es una actitud anti democrática bastante persistente por parte del gobierno y la derecha”, agregó.

Lee también: Las experiencias internacionales del retiro de fondos previsionales en medio de la pandemia

Sobre los escenarios que se vienen, De Urresti apuntó en Radio Universo: “En primer lugar yo creo que hay que salvar los obstáculos que quedan, ganar en sala, ganar en tercer tramite mañana en la Cámara y que quede el proyecto listo para despachar a ley, luego si el gobierno intenta hacer un veto o intenta ir al TC, no me cabe duda que habría una tremenda protesta social y habría un tremendo descontento”.

Dentro de quienes se oponen a la posición del presidente de la comisión de Constitución están los también integrantes de dicha instancia: Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN). Este último ha repetido varias veces durante la tramitación del proyecto que vincular un rechazo al retiro de fondos “no es más que una amenaza”.

Luego de los incidentes del día martes, previo a la votación de la Cámara que dejó más de 60 personas detenidas por de distintos hechos de violencia y delictivos en varias regiones del país, Allamand ha destacado que todo argumento en la línea de que pueda venir un “nuevo estallido social” implica que en Chile “pasamos a tener una democracia que funciona bajo extorsión”.

Sin embargo, la opinión del senador socialista es respaldada no sólo por miembros de su sector, sino que también de Chile Vamos.

Dentro de los senadores de centro-derecha que se han manifestado a favor de aprobar el proyecto, Iván Moreira ha planteado como argumento que “es necesario pensar en la futura paz social ya que nadie quiere más violencia”.

Misma posición que ha mostrado el PPD, Ricardo Lagos Weber, que frente a la posibilidad de un veto presidencial fue tajante: “sería un suicidio”.

“Sería el peor error político que podría cometer (Piñera)”, declaró Moreira frente a la sala del Senado.

Lee también: Moreira pide a Piñera que no acuda al TC por retiro del 10%: “Sería el peor error político que podría cometer”

“Lo pido con todo el respeto democrático, que el gobierno no cometa provocaciones, no quede preso de su ideología pro empresa de protegerle el negocio a las AFP y entienda que hay una mayoría política, social, democrática, que va a votar a favor del proyecto de ley. Sería inadmisible que recurrieran al Tribunal Constitucional o vetaran, sería una protesta social brutal en este país”, sentenció Alfonso de Urresti previo a su presentación en la sala del Senado.

Fondo Colectivo divide a quienes aprueban el 10%

“Sería un parche, va a quedar corto, no es lo que un sistema de pensiones realmente necesita“.

La frase no es precisamente de un parlamentario en contra del retiro del 10% de los fondos de pensiones como medida excepcional para enfrentar la crisis. La declaración es del senador del PPD, Guido Girardi, quien comprometió su voto en contra de esa indicación.

“Es una receta de la izquierda, sería un fracaso”. Esa también es una posición de un legislador que está a favor del retiro, pero en este caso no es un aliado de Girardi, sino un adversario que suele estar en las antípodas. “Nos acerca hacia un sistema de reparto”, aseguró el gremialista Iván Moreira.

Lee también: ¿Cuánto es realmente el dinero que podrían retirar afiliados de las AFP si se aprueba el proyecto?

El Fondo Colectivo es una idea que fue rechazada en la Cámara de Diputados por falta de votos y cuyo objetivo es constituirse como un mecanismo por el cual se devuelvan los recursos retirados por cotizantes y jubilados, el cual debiera ser financiado con aportes del Estado y de los empleadores. Según senadores como Jaime Quintana, “asegura una futura situación mejor a quienes vean disminuidas sus pensiones” .

Sin embargo, “hay dos problemas”, según sus pares Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes. Los dos, también opositores del gobierno de Sebastián Piñera.

Primero, si se aprueba, obliga a un paso extra en la Cámara de Diputados lo que retrasaría la promulgación del proyecto. Y segundo, “es una materia que debiera discutirse en una gran reforma al sistema completo”, argumentó Montes.

“Yo apostaría por la reforma al sistema previsional”, dice el diputado del FRVS, Jaime Mulet, quien a pesar de empujar la idea de un fondo colectivo, asegura que lo importante es “hacer cambios profundos” y que se tiene que asegurar evitar al máximo que “el derecho a retiro dañe las pensiones a futuro”. Para ello, “hay que seguir discutiendo aunque no se apruebe el fondo colectivo”.