(Agencia UNO) – El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), se refirió a la polémica respecto de una eventual revisión de los tratados internacionales, enunciada como propuesta en la carrera presidencial.

“Esta idea surgió durante la discusión para el acuerdo por una Nueva Constitución, por lo que se optó por establecer como una de las normas del acuerdo para llevar adelante este proceso, el que no se hiciera revisión de los tratados internacionales; es decir, que unilateralmente no se puede hacer, porque un tratado siempre se puede revisar bilateralmente, esto es, poniéndose de acuerdo con el otro país firmante”, explicó.

El parlamentario, precisó al respecto que “si bien por un tratado se fijan incluso los límites de un país, esta idea es sobre los tratados de carácter económico, los que serían revisados multilateralmente, pero con quién o quiénes se puede revisar un tratado suscrito entre dos países, o con una comunidad de naciones como la Unión Europea, si no es con estos mismos, en algunos tratados incluso hay un capítulo dedicado a la renuncia al mismo. Entonces, cuando un candidato dice que va a revisar un tema bilateral de manera multilateral yo quiero ver eso. Si me lo pregunta a mí, yo creo que no se han preocupado mucho de la política internacional”.

En este sentido, el legislador socialista cuestionó el argumento respecto de los acuerdos de protección de inversiones.

“Hay personas que tienen problemas con tratados relacionados con reglas en materia de inversión, le echan la culpa y lo denuncian como un motivo por el cual el país no invierte en determinadas cosas, la verdad es que el país no lo ha hecho, porque carece de una política en materia industrial. Por lo tanto, si las cosas se distribuyen mal, no es porque un tratado lo establezca, simplemente la gestión de los recursos en Chile ha sido el de un país extractivista”, afirmó.

“Yo pienso que necesitamos manufacturar más, pero si hablamos del cobre, que es más del 50% de las exportaciones y nos ha dado naturalmente cierto poderío, la pregunta que me hago es, si el mundo requiere de más cobre, por qué nos vamos a alejar de eso”, agregó.

“A mí me parece que estamos siendo muy insensatos cuando hablamos de la política comercial internacional, es muy deprimente todas las cosas que se han dicho de tratados económicos, por lo que llamo a tener más cuidado en lo que se dice en las campañas, nuestros socios se van a preocupar de la actitud que tome Chile respecto a su futuro en el comercio internacional diciendo que lo vamos a revisar todo”, finalizó el senador.