Este viernes se instalará comité para la “auditoría total” al aparato público anunciada por el Gobierno

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca "dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos".

Este viernes 20 de marzo comenzará sus funciones el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual tendrá la misión de “llevar adelante el instructivo presidencial respecto a la auditoría total que se aplicará al aparato público”.

La auditoría fue anunciada por el presidente José Antonio Kast el 11 de marzo, cuando en su primer discurso apuntó a que la administración anterior dejó una compleja situación económica y que solicitó a sus ministros realizar “auditorías completas para conocer el estado de la nación”.

De ese modo, se abarcarán tres “áreas críticas”, como transferencia de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.

Auditoría al aparato público: Así funcionará

Según señalaron desde el Ejecutivo, el diseño de trabajo contempla una estructura en tres niveles:

Un comité estratégico que define prioridades.

Una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Ejecución en terreno por parte de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.

La primera reunión del Comité se realizará en La Moneda y será liderada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, junto a las Subsecretarías de Hacienda e Interior.

En detalle, la iniciativa busca “dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, como lo mandató Kast.

Así, la auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de gobierno.