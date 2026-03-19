Este viernes se instalará comité para la “auditoría total” al aparato público anunciada por el Gobierno
Por CNN Chile
19.03.2026 / 18:43
Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca "dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos".
Este viernes 20 de marzo comenzará sus funciones el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual tendrá la misión de “llevar adelante el instructivo presidencial respecto a la auditoría total que se aplicará al aparato público”.
La auditoría fue anunciada por el presidente José Antonio Kast el 11 de marzo, cuando en su primer discurso apuntó a que la administración anterior dejó una compleja situación económica y que solicitó a sus ministros realizar “auditorías completas para conocer el estado de la nación”.
De ese modo, se abarcarán tres “áreas críticas”, como transferencia de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.
Auditoría al aparato público: Así funcionará
Según señalaron desde el Ejecutivo, el diseño de trabajo contempla una estructura en tres niveles:
- Un comité estratégico que define prioridades.
- Una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
- Ejecución en terreno por parte de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.
La primera reunión del Comité se realizará en La Moneda y será liderada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, junto a las Subsecretarías de Hacienda e Interior.
En detalle, la iniciativa busca “dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, como lo mandató Kast.
Así, la auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de gobierno.