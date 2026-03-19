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Este viernes se instalará comité para la “auditoría total” al aparato público anunciada por el Gobierno

Por CNN Chile

19.03.2026 / 18:43

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Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca "dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos".

Este viernes 20 de marzo comenzará sus funciones el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, el cual tendrá la misión de “llevar adelante el instructivo presidencial respecto a la auditoría total que se aplicará al aparato público”.

La auditoría fue anunciada por el presidente José Antonio Kast el 11 de marzo, cuando en su primer discurso apuntó a que la administración anterior dejó una compleja situación económica y que solicitó a sus ministros realizar “auditorías completas para conocer el estado de la nación”.

De ese modo, se abarcarán tres “áreas críticas”, como transferencia de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.

Auditoría al aparato público: Así funcionará

Según señalaron desde el Ejecutivo, el diseño de trabajo contempla una estructura en tres niveles:

  • Un comité estratégico que define prioridades.
  • Una coordinación técnica a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).
  • Ejecución en terreno por parte de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio.

La primera reunión del Comité se realizará en La Moneda y será liderada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, junto a las Subsecretarías de Hacienda e Interior.

En detalle, la iniciativa busca “dar una señal clara de probidad, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, como lo mandató Kast.

Así, la auditoría se desarrollará durante los primeros seis meses de gobierno.

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