Insólito: La Reina retira cuadros de exposición artística tras quejas de padres por obras con “desnudos”

Siete obras fueron retiradas por la Corporación Cultural de La Reina de una exposición en el Centro Cultural Vicente Bianchi, luego de que apoderados reclamaran por la presencia de dibujos de desnudos humanos.

La determinación institucional se adoptó tras una actividad de entrega de becas escolares en el mismo recinto, instancia en la que familias de la comuna manifestaron que las imágenes exhibidas no eran aptas para el público infantil.

Las piezas afectadas corresponden a trabajos de alumnos y exalumnos pertenecientes al taller de dibujo del artista visual Ernesto Díaz, muestra que había sido inaugurada el pasado 18 de junio.

Serían seis obras las retiradas donde se ven genitales masculinos, a las que se suma el dibujo de una mujer sentada que “sugería demasiado“, según un reclamo.

En conversación con LUN, Díaz relata que “me llamó un señor de la Corporación Cultural (…) y me dijo que en el centro Vicente Bianchi hubo una actividad de entrega de becas a escolares, donde fueron familias enteras, y que todos vieron, de pasada, la exposición. Resulta que tres papás fueron a reclamar a la administración por algunos cuadros. En concreto, me dijo que les complicaban los dibujos donde se veían penes”.

Por este motivo, el propio expositor señala que “esto es lisa y llanamente censura (…) nosotros no hicimos la curatoría pensando en penes y vaginas. Esto me parece lamentable y penoso”.

La encargada de gestión de la entidad cultural, Magdalena von Holt, detalló que la decisión respondió directamente a los reparos de los padres y argumentó que la exposición se efectuó fuera de la convocatoria regular de la organización.