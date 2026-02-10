Informe de Contraloría por megaincendio: Alcaldesa de Quilpué acusa “ineficiencia y desidia” por parte de la administración anterior

La jefa comunal de Quilpué, Carolina Corti, emplazó a la exalcaldesa Valeria Melipillán Figueroa tras el informe de la Contraloría que reportó diversas irregularidades en la gestión de los recursos destinados a los damnificados. “Hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior”, señaló Corti.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió cinco informes de auditoría que identificaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

Entre las instituciones mencionadas por el organismo destacan la Delegación Presidencial Regional, la Dirección Regional de Arquitectura y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.

Respecto de esta última, el documento elaborado por la CGR detalló que, durante la administración de la entonces alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán Figueroa, se detectaron “gastos improcedentes” en compras, extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.

Adquisición y distribución de 382 cocinillas a gas sin certificación vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por un monto de $14.974.320 .

(SEC), por un monto de . Extravío de 297 tarjetas SIM avaluadas en $7.276.500 .

. Diferencia de 4.245 artículos entre los bienes adquiridos o recibidos por el municipio y los entregados a los beneficiarios.

entre los bienes adquiridos o recibidos por el municipio y los entregados a los beneficiarios. Falta de 4.912 actas de entrega de beneficios.

de entrega de beneficios. Pérdida de 5 estanques de agua .

. Bitácoras de vehículos arrendados no identificaron a los pasajeros.

Módulos sanitarios instalados en sectores afectados no se encontraban en funcionamiento.

20 servidores contratados a honorarios presentaron informes genéricos sin detalle de las actividades realizadas , por un total de $54.600.000 .

, por un total de . 15 trabajadores contratados bajo Código del Trabajo no contaban con registros de asistencia que acrediten el cumplimiento de su jornada laboral.

que acrediten el cumplimiento de su jornada laboral. 3 proyectos financiados por SUBDERE presentaron atrasos en su rendición de cuentas.

¿Qué dijo la alcaldesa de Quilpué?

Ante esta revelación por parte de la Contraloría, la actual jefa municipal de Quilpué, Carolina Corti, afirmó que “hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior” y que el informe corrobora lo que viene denunciando desde su llegada.

“Se jugó con el dolor de más de 1.700 familias damnificadas, muchas de ellas que incluso perdieron a sus seres queridos. Aquí hubo una falta de humanidad tremenda, ineptitud en la administración de la emergencia, por eso es tan importante se investigue posibles responsabilidades penales”, aseveró.

En ese contexto, Corti hizo un llamado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público para perseguir “las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez, características que debiera tener todo funcionario público”.

Respecto a las medidas administrativas del municipio, aseguró que ya se han adoptado medidas “para resguardar la transparencia, legalidad, oportunidad y eficiencia en la gestión de recursos y apoyos en tiempos de normalidad y también en emergencias”.

“A la fecha se encuentran en tramitación los decretos que disponen los sumarios administrativos dispuestos por la Contraloría y se ha generado una mesa de trabajo a fin de abordar las observaciones del informe final por todas las áreas involucradas”, cerró.