Encuentran contenedores con bencina en caminos investigados por focos de incendios forestales de la Región del Biobío

El hallazgo de contenedores con bencina y líquidos acelerantes fue hecho en sectores cercanos a las rutas Concepción–Cabrero y la autopista del Itata. El caso es periciado por divisiones especializadas de Carabineros.

En medio de los graves incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, que ya han consumido miles de hectáreas y destruido cientos de viviendas, se conoció un antecedente que podría apuntar a una presunta intencionalidad detrás de los siniestros.

Se trata del hallazgo de recipientes con combustible y líquidos acelerantes en sectores cercanos a las rutas donde se habrían iniciado algunos de los focos. La información fue dada a conocer por el matinal Tu Día de Canal 13 y posteriormente confirmada por Carabineros.

Según se informó, personal que trabaja en las autopistas encontró entre los matorrales de las rutas Concepción–Cabrero y de la autopista del Itata distintos contenedores con combustible. Estas vías fueron especialmente afectadas por los incendios, por lo que registran cortes y suspensiones de tránsito debido a la emergencia.

El jefe de zona de Carabineros, Renzo Miccono, confirmó que en uno de los puntos se encontró un bidón que mantenía aproximadamente un cuarto de su capacidad con combustible.

En otro sector, se hallaron dos botellas quemadas que presentaban rastros de líquidos acelerantes.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al hallazgo tras una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid). El secretario de Estado señaló que personal especializado de Carabineros, correspondiente a OS9 y Labocar, se constituyó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.