Gobierno anunció bonos para damnificados por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Para la entrega del Bono de Recuperación se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

El Gobierno constituyó este martes el Comité de Ayudas Tempranas (CAT), debido a la magnitud de los incendios forestales que han afectado distintas localidades en las regiones de Ñuble y Biobío, que han provocado importantes pérdidas materiales a centros de familias.

Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien se refirió a la entrega de estas ayudas durante el balance realizado tras el Cogrid.

“Ha sesionado el Comité de Ayudas Tempranas y se ha resuelto avanzar en la entrega del bono de recuperación, que va a tener dos tramos: $1.500.000 para afectación alta y $750.000 para afectación media”, señaló.

Incendios forestales: Entrega de Bono de Recuperación

Para acceder a este bono, se solicitará la aplicación previa de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

La Subsecretaría de Servicios Sociales es la encargada de generar y poner a disposición las nóminas de los hogares afectados a los que se les aplicó la ficha.

El monto será depositado una única vez en la Cuenta RUT del jefe o jefa de hogar; también podrá cobrarse de manera presencial en sucursales de Banco Estado.

Por otro lado, también se está llevando adelante la Recuperación Temprana de Infraestructura, a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Se realizarán labores de remoción, retiro y disposición final de escombros.

Actualmente, se dispone de 37 máquinas operativas en Ñuble y 74 en el Biobío, y ya se encuentran desplegadas para apoyar estas tareas en las zonas afectadas.

Elizalde indicó que los equipos están “a la espera de la autorización para ingresar a las áreas donde se va a realizar esta tarea, porque todavía hay áreas cuyo ingreso está prohibido”. Esto, ya que el Ministerio Público, junto a la PDI y el SML, continúan con la búsqueda de cuerpos en los sectores afectados por los incendios.

A las ayudas mencionadas se suma la alimentación animal y apícola.

La medida contempla la entrega de forraje para animales, que consiste en 20 sacos de 25 kilos por persona afectada, además de la entrega de alimentación nutricional y suplemento proteico para apicultores, con un aporte valorizado en hasta $250.000.

El apoyo estará dirigido a usuarios y no usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).