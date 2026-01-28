Nueva era demográfica: Proyectan que desde 2028 habrá más muertes que nacimientos en Chile

El director del INE, Ricardo Vicuña, explicó que este punto de inflexión responde al descenso sostenido de la fecundidad, una tendencia que —según las proyecciones— se mantendrá en el largo plazo.

Chile enfrenta una transformación demográfica profunda que marcará las próximas décadas.

De acuerdo con las nuevas Estimaciones y Proyecciones de Población 2024 entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el país comenzará a registrar más defunciones que nacimientos a partir del año 2028, un fenómeno inédito en su historia reciente.

El director del INE, Ricardo Vicuña, explicó que este punto de inflexión responde al descenso sostenido de la fecundidad, una tendencia que —según las proyecciones— se mantendrá en el largo plazo.

“El balance entre nacimientos y defunciones se tornará negativo desde 2028”, señaló, advirtiendo que este cambio tendrá efectos estructurales en el tamaño y composición de la población.

Bajo este escenario, el crecimiento poblacional se desacelerará progresivamente hasta alcanzar su punto máximo en 2035, cuando Chile llegaría a 20.643.490 habitantes.

A partir de ese año, y considerando además una disminución del saldo migratorio proyectado, la población total comenzaría a descender.

Paralelamente, se iniciará una reducción en el grupo de personas en edad potencialmente activa, entre 15 y 64 años, que hacía el final del período será menor incluso que la observada en 1992.

El envejecimiento de la población será uno de los rasgos más marcados del nuevo panorama demográfico. Para 2045, las personas de 65 años o más triplicarán a la población menor de 15 años. Y hacia 2070, los adultos mayores representarán el 42,6% del total del país, mientras que los menores de 15 años caerán a solo un 7,2%, una baja significativa frente al 29,3% registrado en 1992 y el 16,3% proyectado para 2026.

Según las proyecciones, si las tendencias actuales se mantienen, en 2070 habrá cerca de 600 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años, consolidando a Chile como uno de los países más envejecidos de la región.