India suspende envíos postales a EE. UU. por fin de exención de aranceles de Trump

El Departamento de Correos indio paralizó temporalmente los envíos de paquetes a Estados Unidos a partir de este lunes, exceptuando cartas y regalos de bajo valor, debido a una nueva política arancelaria.

(EFE) – El Departamento de Correos de la India suspendió temporalmente a partir de este lunes todos los envíos postales con destino a Estados Unidos, exceptuando cartas, documentos y artículos de regalo con un valor máximo de cien dólares.

La medida, anunciada este sábado por el Ministerio de Comunicaciones indio, respondió directamente a la eliminación de la exención de aranceles para envíos de bajo valor que implementará Washington a partir del 29 de agosto.

El impacto de los aranceles de Trump

La decisión se tomó porque los mecanismos de recaudación de los nuevos aranceles “siguen sin definirse”, según admitió el propio departamento postal. Esta falta de claridad provocó que varias aerolíneas se negaran a transportar paquetes con destino a suelo estadounidense a partir del 25 de agosto.

La administración del presidente Donald Trump eliminó la exención para envíos con valor de hasta 800 dólares, lo que obliga al pago previo de derechos de aduana, excepto para regalos entre particulares que no superen los 100 dólares.

El comunicado oficial aseguró que los clientes afectados podrán solicitar un reembolso. La India se sumó así a varias naciones nórdicas y bálticas que adoptaron medidas similares, en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre ambos países.