Indemnización de $45 millones a paciente de clínica oftalmológica que perdió su ojo izquierdo: Corte de Antofagasta confirmó condena contra empresa

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó de forma unánime la condena contra la clínica oftalmológica Ultravisión, ordenándole indemnizar con más de $45 millones a un paciente que perdió la visión de su ojo izquierdo tras una cirugía láser en febrero de 2021.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal de alzada nortino ratificó la sentencia previa al acreditar que el recinto médico incurrió en faltas graves durante los controles posoperatorios.

La resolución de la Primera Sala validó lo dictado por el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta, estableciendo pagos de $40.000.000 por daño moral y $5.004.009 por concepto de daño emergente.

El dictamen ponderó la pérdida de visión, el perjuicio laboral, la alteración del proyecto de vida del afectado y la necesidad de costear nuevas intervenciones quirúrgicas.

De acuerdo con el peritaje médico acogido por el tribunal, la clínica infringió la lex artis al permitir que tecnólogos médicos diagnosticaran y recetaran tratamientos sin evaluación presencial de un oftalmólogo.

La ficha clínica constató que, de ocho revisiones posquirúrgicas realizadas, únicamente dos estuvieron a cargo de un cirujano especialista.