Tras el furor por la “Michi Bip!”: Metro lanzará nueva tarjeta con un puma chileno

Luego del fenómeno que provocó la “Michi Bip!”, cuyas primeras 10 mil unidades se agotaron rápidamente, Metro de Santiago prepara una nueva tarjeta inspirada en la fauna nacional.

Esta vez, el protagonista será el puma (Puma concolor), en una edición especial desarrollada junto a WWF Chile que comenzará a circular el próximo lunes 31 de agosto.

La iniciativa se enmarca en el Día Mundial del Puma, que se conmemora el domingo 30 de agosto, y busca acercar a los pasajeros a una de las especies más representativas de la fauna chilena.

Desde WWF destacaron que se trata del felino de mayor tamaño que puede observarse en Chile y de un depredador clave para el equilibrio de los ecosistemas.

¿Dónde comprar la nueva Bip! del puma?

La tarjeta estará disponible en las boleterías de nueve estaciones del Metro de Santiago:

San Pablo

Los Leones

Tobalaba

Escuela Militar

Manquehue

Plaza de Maipú

Quinta Normal

Puente Cal y Canto

Plaza de Puente Alto

WWF Chile explicó que el objetivo es también promover una mayor comprensión sobre la convivencia entre las personas y la fauna silvestre, especialmente en zonas donde los pumas pueden acercarse a sectores habitados.

“Su presencia es, en muchos sentidos, una señal de que los ecosistemas siguen funcionando; cuando lo protegemos, también protegemos bosques, estepas, montañas y humedales”, explicó Liliana Ortiz, coordinadora de Estrategia y Ciencia de WWF Chile.

El éxito de la “Michi Bip!”

El anuncio llega pocos días después del lanzamiento de la “Michi Bip!”, inspirada en el gato que se hizo conocido a través de los registros de las obras de la futura Línea 7.

Metro puso inicialmente a disposición 10 mil unidades, que se agotaron rápidamente y generaron filas y una alta demanda entre usuarios y coleccionistas.

Ante el interés, la empresa anunció que habrá una segunda edición de la “Michi Bip!”, aunque todavía no ha informado la fecha de la nueva venta.