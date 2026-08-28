Empleo: Tasa de desocupación llega a su nivel más alto en cinco años tras ubicarse en un 9,5% durante el trimestre mayo-julio

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el nuevo dato sobre la tasa de desocupación en Chile entre mayo y julio de 2026.
De acuerdo al organismo, la desocupación llegó a 9,5% durante el trimestre mencionado.
Esto representó un leve aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al sondeo previo.
El INE detalló que las “personas desocupadas aumentaron 10,4%, incididas por quienes se encontraban cesantes (9,4%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (20,9%)”.
En cuanto al desglose del registro, además se indicó que se reportó un ascenso de 0,8 puntos porcentuales en doce meses, a raíz del alza de la fuerza de trabajo con un 0,7% y la reducción de personas ocupadas, que fue de -0,2%.
Desocupación en mujeres
El INE también precisó que -en las mujeres- la tasa de desocupación “alcanzó un 10,3%, aumentando 0,6 pp. en el período, producto del ascenso de 1,7% de la fuerza de trabajo, mayor al 1,0% registrado por las ocupadas”.
Además, indicó que “las desocupadas se expandieron 7,6%, incididas únicamente por las cesantes (8,6%)”.
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