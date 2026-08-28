Senapred entrega balance por sistema frontal entre Coquimbo y Los Lagos: 2 damnificados y más de 120 viviendas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance por el sistema frontal que se ha desarrollado en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

A nivel general, se reportó sobre dos personas damnificadas en La Araucanía.

En cuanto a afectación de viviendas, en el Maule hay 28 con daño menor y 4 en evaluación; en Biobío hay 90 casas con daño menor; en La Araucanía se informó sobre una vivienda con daño mayor y 2 con daño menor; mientras que en Los Ríos hay 1 con daño menor.

En detalle, en la Región del Maule, la institución informó lo siguiente:

Constitución: 5 viviendas con daño menor y 4 con daño en evaluación.

Teno: 2 viviendas con daño menor.

Licantén: 1 vivienda con daño menor.

Cauquenes: 5 viviendas con daño menor.

Pelarco: 6 viviendas con daño menor.

Villa Alegre: 6 viviendas con daño menor.

Yerbas Buenas: 3 viviendas con daño menor.

En el Biobío:

Hualpén: 87 viviendas con daño menor.

En Arauco se registró el deslizamiento de terreno que afectó la fundación (cimiento) de la Escuela de Pichilo.

Tomé: 3 viviendas con daño menor.