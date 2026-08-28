“Necesitamos que nos regaloneen”: Sociedad Nacional de Minería emplaza a Kast y advierte por estancamiento de la producción minera

Con un llamado al Gobierno a aprovechar el favorable escenario del cobre, pero sin perder de vista el estancamiento que arrastra la producción nacional, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) inauguró su primera Cumbre de la Minería.

Ante el Presidente José Antonio Kast, el titular del gremio, Jorge Riesco, pidió un mayor respaldo al sector y resumió la solicitud con una frase: “Necesitamos de repente que nos regaloneen un poco”.

El encuentro reunió este jueves a cerca de 800 representantes de la pequeña, mediana y gran minería, además de autoridades, empresas, universidades y representantes internacionales.

La “paradoja minera” que preocupa a Sonami

Riesco destacó el positivo escenario que atraviesa la industria, con exportaciones mineras por US$39.608 millones durante el primer semestre de 2026, una cartera de proyectos superior a US$100 mil millones y el cobre en niveles históricamente altos.

Sin embargo, contrapuso esas cifras con el desempeño productivo del país y advirtió que Chile mantiene desde hace más de dos décadas una producción de cobre cercana a los 5,5 millones de toneladas anuales.

“Podríamos decir que nunca ganamos tanto produciendo tan poco”, afirmó.

Para el dirigente, los elevados precios del mineral pueden generar una falsa sensación de tranquilidad. “No debemos confundir un buen precio con una buena política. El precio es una ventana y las ventanas se cierran”, advirtió.

En ese contexto, Sonami pidió que la próxima Ley de Presupuestos considere el peso de la minería en la economía y fortalezca los recursos destinados a organismos técnicos como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El gremio también planteó cambios en materia de permisos ambientales y llamó a continuar la modernización de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Kast promete “certeza” para los inversionistas

En su intervención, el Presidente Kast sostuvo que “la minería es el gran motor de Chile” y aseguró que su administración busca generar condiciones que impulsen nuevas inversiones.

“Queremos darle confianza a los inversionistas, que va a haber certeza, reglas claras y sostenibilidad, de cuidado al medioambiente y los trabajadores”, señaló.

El mandatario destacó además el nivel actual de los precios de los minerales y llamó a aprovechar el escenario: “Es una tremenda oportunidad que debemos aprovechar”.

Kast también recordó la decisión adoptada este mes de permitir que Codelco capitalice el 100% de las utilidades correspondientes a 2025, equivalentes a US$2.422 millones.

“Para nosotros, Codelco sí es una empresa importante, pero hay que ordenar la casa y lo estamos haciendo en distintas áreas”, afirmó.

Gobierno apunta a reducir permisos mineros

Durante la cumbre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, expuso parte de la agenda del Ejecutivo para acelerar inversiones, recuperar la exploración y aumentar la producción.

Entre las medidas destacó la modificación al Reglamento de Seguridad Minera, que busca pasar de 55 autorizaciones sectoriales a 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas.

Mas también anunció cambios en los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para determinadas faenas de extracción y proyectos de exploración.

En materia de litio, el biministro planteó una mayor apertura a la participación privada, mientras que para Codelco comprometió una gestión bajo criterios de eficiencia operativa, disciplina presupuestaria y exigencia de mercado.