Muere Peter Cullen a los 85 años: La voz de Optimus Prime en Transformers y de Eeyore en Winnie-the-Pooh

El actor de voz Peter Cullen, reconocido mundialmente por dar vida al líder de los Autobots Optimus Prime en la franquicia Transformers y al melancólico burro Eeyore en múltiples producciones de Winnie-the-Pooh, murió el 26 de agosto en su casa de Los Ángeles a los 85 años. Su agente Kevin Motley confirmó el deceso.

Cullen creó la voz profunda y autoritaria de Optimus Prime en la serie animada de los años 80 The Transformers, y regresó al papel dos décadas después para la adaptación cinematográfica de Michael Bay en 2007, iniciando una nueva era que generó cinco secuelas, un spin-off y múltiples series animadas. Su trabajo en la serie Transformers: Prime (2010) le valió una nominación al Daytime Emmy.

El actor reveló que la voz del personaje estuvo inspirada en su hermano Larry, veterano de la Guerra de Vietnam y marines de Estados Unidos. “Hay una calma en Optimus Prime, y sin embargo una gentileza y fuerza y honor y dignidad, que son sinónimos de los Marines”, declaró en una entrevista de 2008.

Eeyore, su personaje favorito tras Optimus Prime

Cullen describió interpretar al deprimido burro Eeyore como un “alivio” tras años como el héroe de Transformers, y lo señaló como su papel favorito después de Optimus. “Ver cómo las caras de los niños se iluminan cuando escuchan la voz de Eeyore, eso es una de las grandes alegrías”, dijo a NPR en 2014.

Entre sus otros créditos destacan los sonidos del Depredador (1987), la voz de King Kong en el remake de 1976 y el villano KARR en Knight Rider. Le sobreviven sus cuatro hijos: Angus, Claire, Pilar y Clay.