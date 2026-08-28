Al menos 538 personas han muerto y 1.300 están desaparecidas tras inundaciones en Nepal

(CNN) – Al menos 538 personas han muerto a causa de las colosales inundaciones repentinas que azotaron Nepal a principios de esta semana, según informó el viernes la autoridad nepalí de gestión de desastres.
Se prevé que el número de muertos aumente, ya que hay otras 1.300 personas desaparecidas y los equipos de emergencia aún no han podido llegar a algunas zonas de la remota región.
A continuación, lo que se sabe de la emergencia hasta ahora.
Se reanudan los rescates: Nepal y China han retomado las operaciones de rescate en las zonas devastadas por inundaciones repentinas, tras una pausa motivada por el temor a que un lago de barrera pudiera desencadenar una nueva riada.
Fuerza colosal: Los científicos siguen trabajando para determinar exactamente qué causó el desastre. Un nuevo video mostró el lugar donde una gran parte del glaciar se desprendió y se precipitó hacia el río que se encontraba debajo.
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