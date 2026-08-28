Incendio en la ex penitenciaría: Bomberos combaten siniestro en sector de lavandería del recinto carcelario

Durante la mañana de este viernes se reportó un incendio en dependencias de la expenitenciaría, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con información preliminar de Bomberos, el siniestro se registró en las cercanías de la intersección de calles Club Hípico y Nueva Centenario.

Se detalló que habría fuego en el sector de la lavandería del recinto, y que se ve humo desde los alrededores.

Bomberos dispuso el despliegue de 12 unidades en el lugar, incluyendo un carro cisterna de alto caudal (BT-18), una escala mecánica (M-8), soporte médico (S-2) y dos equipos especializados en materiales peligrosos (H-4 y H-17).