Fiscalía abre dudas sobre dinámica de crimen de carabinero en Renca: “Se busca establecer por qué estaba en el lugar”

La Fiscalía continúa las diligencias para esclarecer el homicidio de un carabinero que se encontraba de franco y fue asesinado a disparos en Renca, un caso en el que todavía permanecen abiertas distintas hipótesis sobre la dinámica del ataque.

El crimen ocurrió durante la tarde de este jueves en el sector de 21 de Mayo con Miraflores, donde el funcionario fue encontrado fallecido a pocos metros de su vehículo particular.

Los primeros antecedentes apuntaron a un eventual intento de robo del automóvil. Sin embargo, tanto Carabineros como el Ministerio Público han llamado a la cautela y no han confirmado esa versión como la causa del ataque.

Fiscalía busca determinar por qué estaba en el lugar

El fiscal Cristóbal Salazar, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que una de las principales interrogantes que busca resolver la investigación es qué hacía el funcionario en el lugar donde fue asesinado.

“Todavía se están realizando las diligencias como para poder establecer los motivos del porqué el funcionario de Carabineros estaría en el lugar en el que se le halló muerto”, señaló.

El persecutor confirmó además que, pese a que el carabinero se movilizaba en su vehículo, se encontraba fuera del automóvil cuando recibió el ataque que terminó con su vida.

“Él se trasladaba en su vehículo. Sin perjuicio de ello, la víctima se encuentra por lo menos afuera del vehículo cuando se le dio muerte”, explicó Salazar.

Por ahora, la Fiscalía investiga el caso bajo la calificación de homicidio y mantiene abiertas otras posibles líneas investigativas mientras se reconstruye la secuencia de los hechos.

Entre las diligencias se encuentra además el análisis de un vehículo encontrado incendiado en Quilicura, que podría haber sido utilizado por quienes participaron del crimen.

“Se encontró un vehículo en el que se está estableciendo la eventual participación, en este caso, con este homicidio”, indicó el fiscal.

Los equipos investigativos realizan empadronamientos de testigos y revisan cámaras de seguridad con el objetivo de determinar cuántas personas participaron, cómo ocurrió el ataque y de qué forma escaparon del lugar.

Carabineros ya había advertido durante las primeras diligencias que no era posible descartar ni confirmar una línea investigativa determinada.