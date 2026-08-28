Caso Ronald Ojeda: “El Turko” y “El Gocho” llegarán extraditados a Chile este viernes

Este viernes llegarán a Chile “El Turko” y “El Gocho”, imputados extraditados y que están vinculados al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Según informó la policía chilena, “El Turko” es sindicado como uno de los líderes de “Los Piratas de Aragua”, una de las células del Tren de Aragua. Fue extraditado desde Estados Unidos.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el individuo habría tenido un rol de liderazgo y coordinación en la organización del secuestro de Ojeda.

Por su parte, “El Gocho” fue detenido en Colombia por la Policía Nacional de dicho país, luego de una alerta roja de Interpol.

Está vinculado a la estructura operativa de “Los Piratas de Aragua” y se le relaciona con la etapa de ocultamiento del cuerpo de Ojeda.

“El Gocho”, además, habría sido controlador de la toma Santa Marta en Maipú.

El arribo de ambos se materializó luego de un trabajo de coordinación especial entre la PDI, a través de OCN Interpol Chile, junto a las policías de EE. UU. y Colombia.