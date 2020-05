VIDEO RELACIONADO – Sebastián Piñera encabeza conmemoración al Día del Trabajador

En un 1 de mayo marcado por la pandemia del coronavirus, se registraron protestas en Valparaíso y Santiago en el marco del Día del Trabajador.

Los incidentes se desarrollaron en el sector de Plaza Italia y frente al Palacio de La Moneda, en tanto que en Valparaíso los disturbios se concentraron cerca de la Plaza Aníbal Pinto.

Carabineros dispersó a los manifestantes con lacrimógenas y carros lanzaguas. En la capital, además, fueron detenidos dirigentes de la CUT, quienes conmemoraban este día con una convocatoria en la Alameda.

En declaraciones a CNN Chile, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, lamentó la situación: “Tras haber hecho un discurso, tomamos el resguardo y salimos con no más de 50 dirigentes. Lo que queríamos hacer es salir con nuestras banderas y cantar el ‘Pueblo Unido’. Y cerrar esta actividad con mucha emotividad con un llamado a la esperanza de los trabajadores. No era más que eso”.

“Lo que queríamos hacer acá era algo que iba a requerir no más de 15 o 20 minutos. Una actividad muy breve. En este espacio tenemos las condiciones para estar a un metro de distancia. Lamentablemente, vimos una actuar de la Fuerzas Especiales que es absolutamente inexplicable. No estábamos haciendo nada irregular, no estábamos generando ninguna provocación”, añadió la dirigenta.

Sobre la detención de dirigentes sindicales, afirmó: “Nos parece impresentable y acá tiene que responder la autoridad. No es posible que un día tan importante, nos nieguen el derecho de cerrar de una manera muy simple, muy en el marco republicano, una actividad en el Día de los Trabajadores”.

“Acá no se trataba de exponer a nadie y no queríamos llegar a esta situación. Esperamos la liberación de estos dirigentes. Tenemos derecho a esta mínima manifestación“, finalizó.